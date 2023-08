La Piastra rinasce grazie allo sport: spazi attrezzati nell’area in disuso

Sondrio, 5 agosto 2023 – Al via i lavori per il centro sportivo della Piastra. Sono iniziati da qualche settimana i lavori per la realizzazione dell’area per lo sport e il tempo libero alla Piastra che sorgerà nell’area del vecchio pattinodromo. A intervento concluso, fra circa tre mesi, i residenti del quartiere più periferico del capoluogo di provincia valtellinese e tutti i cittadini di Sondrio avranno a disposizione un’area riqualificata, ad accesso libero, in cui praticare sport e svolgere attività fisica all’aria aperta. Grazie a un finanziamento di 500mila euro concesso da Regione Lombardia, sul bando sulla Rigenerazione urbana, l’amministrazione comunale dà corso a un progetto finalizzato a colmare un’evidente lacuna del bando periferie che, tra i vari interventi, non prevedeva un’area sportiva, della quale, invece, si ravvisava l’utilità a completamento del piano di rigenerazione urbana del quartiere. L’area, infatti, è collegata dal sistema di percorsi ciclopedonali che garantisce la connessione con il bocciodromo e il nuovo ponte sul Mallero verso il Parco Bartesaghi e il Sentiero Valtellina.

L’area sportiva della Piastra è un’altra opera importante, fortemente voluta dall’amministrazione Scaramellini per riqualificare il quartiere de La Piastra e per fornire agli abitanti alcuni servizi importanti. "Con la realizzazione di questo progetto soddisfiamo più esigenze - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Del Marco -: oltre a riqualificare la zona del pattinodromo, infatti, dotiamo la Piastra di un’area sportiva multifunzionale in cui praticare sport e trascorrere il tempo libero, che diventerà un luogo di aggregazione per i ragazzi. Allo stesso modo arginiamo le continue richieste dei cittadini di spazi per lo sport, sia al chiuso che all’aperto, sui quali stiamo investendo molto sia con nuove realizzazioni che con interventi di manutenzione".

Il progetto prevede la realizzazione di tre aree distinte ma fra loro integrate: la Multiplayer, ovvero un campo attrezzato per la pratica di calcetto, pallavolo e basket, la Pump bowl, un circuito in asfalto ondulato, di circa 800 metri quadrati, per Bmx, mountain bike, pattini in linea e skateboard, e la Bike, un percorso ciclabile con ostacoli ed elementi per l’educazione stradale. Uno spazio riqualificato, a sostituire il pattinodromo da anni in disuso, che migliorerà l’offerta per lo sport e il tempo libero dell’intera città.