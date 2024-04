La nomina di Cecchetti: "Collegialità importante nella vita del Tribunale"

Il giudice del Tribunale di Como, Carlo Cecchetti, ieri ha prestato giuramento, formalizzando la sua nomina a nuovo presidente della Sezione penale, davanti al presidente del Tribunale Paola Parlati, ai giudici Valeria Costi, che ricopriva lo stesso ruolo, e Gianluca Ortore, presidente della Sezione civile, e al procuratore capo Massimo Astori. "Sono emozionato e commosso – ha detto Cecchetti –. Collegialità è l’unica parola che ritengo importante ore, non solo per i processi, ma per l’intera vita del tribunale, organismo vivo e compatto. Penso al futuro con l’idea di poter lavorare con passione, stima, slancio". Un entusiasmo in cui ha trovato spazio il ricordo di colleghi stimati, scomparsi in questi ultimi anni, come l’ex presidente Alessandro Bianchi e il sostituto procuratore Marian Fadda.

"Faccio le mie congratulazioni a un collega che gode della grade stima e della massima fiducia di tutti – ha detto la presidente Parlati –, una persona che con rettitudine ha dedicato la vita al lavoro, in un settore delicato come il penale e in un tribunale non privo di criticità". Infine il procuratore: "Ho sempre apprezzato le sue rare doti professionali e di equilibrio – ha detto –. La dimostrazione costante di un grande rispetto per le persone e le parti, anche quando giudica e condanna". Pa.Pi.