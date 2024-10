La natura senza rinunciare ai comfort. Con il glamping il campeggio è chic

Vacanze in paese tra glamour e camping. Si chiama agri-glamping e promette, alle porte della città di Sondrio nel borgo di Albosaggia per la precisione, di vivere l’ebbrezza di una vacanza-selvaggia a contatto con la natura. È l’idea, messa in pratica per la prima volta proprio in questo fine settimana, dell’azienda agricola Lieve. La nuova struttura è composta da tre tende-palafitte mobili posizionate su un antico terrazzamento del versante orobico: una ‘superior’ che offre anche esperienze di agri-wellness come il palju (o tinozza finlandese con idromassaggio, che viene riscaldata a legna) e, prossimamente, la sauna. Contestuale sarà l’esperienza con gli asini, con cui gli ospiti potranno fare passeggiate, che li aiuteranno tra l’altro a portare i piccoli bagagli direttamente in loco. Per la titolare dell’impresa agricola Emanuela Coniglio e il marito Denni Guana è un sogno che si realizza. "L’idea è stata quella di unire un’impostazione glamour all’agricampeggio: le tende mobili sono arredate e con una copertura in parte trasparente che consentirà di ammirare le stelle, il bosco e gli animali.

A completare l’esperienza c’è anche la degustazione delle specialità prodotte in azienda, specializzata nella coltivazione e trasformazione di erbe officinali, fiori eduli, piccoli frutti. Inoltre svolge attività di apicoltura mentre gli asini sono destinati alle attività di trekking e didattica". A metà tra camping e glamour: il glamping è la nuova frontiera del turismo green e negli ultimi anni ha visto un rapido sviluppo in tutto il mondo. Si tratta a tutti gli effetti di tende, ma non si deve pensare alla classica canadese o alle piccole tende che si acquistano nei negozi sportivi e non si sanno mai come montare. Il glamping è molto più di questo: in pratica unisce i servizi di un classico pernottamento, quindi letti con materasso, biancheria, coperte, cuscini, mobili di design, elettricità e bagno, con la bellezza di vivere nella natura ed è possibile anche in agriturismo. Un modo diverso e più chic di immergersi nei paesaggi incontaminati che si trovano negli agriturismi.

F.D.E.