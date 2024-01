La mostra “Testimoni“ celebra i migliori fotografi

Alcuni dei nomi più celebrati e importanti della fotografia italiana contemporanea a Brescia. Partirà l’8 marzo il Brescia Photo Festival, promosso da Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei, con il Ma.Co.f-Centro della Fotografia Italiana, con la curatela artistica di Renato Corsini. ‘Testimoni’ è il titolo scelto per questa 7ª edizione, a sottolineare la capacità dei fotografi di documentare il presente favorendo la lettura della storia attraverso il racconto che ne fanno le immagini. Il fulcro sarà il Museo di Santa Giulia che ospita, dall’8 marzo al 28 luglio, la monografica dedicata a Franco Fontana, uno dei pionieri della fotografia a colori, in occasione dei suoi novant’anni. In contemporanea, sempre dall’8 marzo al 28 luglio, il Museo di Santa Giulia accoglie una mostra che ricorda, in occasione del suo 50° anniversario, la strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974. Partendo da alcune delle foto del portfolio di Corsini, una delle più lucide testimonianze di quei tragici giorni, Maurizio Galimberti realizzerà una grande installazione, nata da un’idea di Paolo Ludovici, con 40 composizioni e una serie di Polaroid 50x60 cm, nella quale scomporrà e risemantizzerà le immagini di quel reportage d’epoca. Il Festival renderà omaggio anche a Federico Garolla (dal 16 marzo al 12 maggio al Mo.Ca), Chiara Samughero (sempre dal 16 marzo al 12 maggio al Mo.Ca), Carlo Orsi (dal 18 maggio al 30 giugno). Tra le novità di questa edizione, la collaborazione con la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani che, in estate, ospiterà una collettiva di 10 fotografe italiane a cura di Renato Corsini, tra cui Maria Vittoria Backhaus, Silvia Camporesi e Antonella Monzoni. Federica Pacella