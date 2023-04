La mostra mercato dei fiori in riva al Verbano

Ritorna sabato 15 e domenica 16 aprile, all’insegna del motto "Fiorire per vivere", la mostra mercato InFiorita Ispra. Giunta alla sesta edizione, l’esposizione dedicata a florovivaismo, giardinaggio, benessere e sostenibilità si svolgerà (con accesso gratuito) sul lungolago pedonale di Ispra sulle sponde del Lago Maggiore, nel territorio del Parco Golfo della Quassa.

Organizzata in collaborazione da Comune, Comitato InFiorita e Pro loco, la due giorni di mostra mercato mira a sviluppare sensibilità e attenzione all’ambiente e alle soluzioni per migliorare il modo di vivere la natura attraverso i fiori, le piante e il verde. I visitatori potranno entrare in contatto con il mondo green proposto dagli espositori e con gli scorci naturali del lago, impreziositi da allestimenti floreali e di architettura del paesaggio. "Il Comune di Ispra ha da sempre al centro dell’attenzione le tematiche della sostenibilità ambientale e della cura del territorio", sottolinea il sindaco Melissa De Santis. Nella stessa direzione l’attività del comitato. "Negli anni abbiamo cercato di coniugare con la nostra proposta l’urgenza di improntare tutte le attività umane alla sostenibilità ambientale con la richiesta di bellezza e armonia del territorio", dice Angelo Collotta, presidente del comitato. Lorenzo

Lorenzo Crespi