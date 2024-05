La mostra di acquerelli è al femminile. Con i fiori come raffinati messaggeri Si apre oggi a Torre Viscontea la sesta edizione di "Lecco In Acquarello", con l'esposizione "Florigrafia" dedicata al talento femminile nell'arte dell'acquerello. Opere di artiste e studenti celebrano la delicatezza e la forza delle donne attraverso i fiori come simbolo di relazioni sociali. Mostra visitabile fino al 16 giugno.