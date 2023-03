La metarmofosi di Eric Commedia all’inglese al teatro di Sedriano

Dopo 50 stagioni e la lunga pausa obbligata dalla pandemia, la Compagnia Teatrale Vittuonese torna sul palcoscenico con un nuovo spettacolo: “Come hai potuto, Eric?“, commedia liberamente tratta da “Cash on delivery“ di Michael Coney. Sulla scena lo humor inglese per raccontare i paradossi della previdenza sociale e del servizio sanitario della nostra società. Eric, disoccupato da 2 anni, riceve in continuazione lettere indirizzate al vecchio inquilino. Stanco di questa situazione ad Eric viene un’idea: perché non assumere proprio l’identità dell’ex inquilino? Appuntamento al Cine Teatro Agorà di Sedriano venerdì 14 e sabato 15 aprile, ore 21.