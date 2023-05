La mappa Dove si vota in provincia

In Lombardia si vota in 106 Comuni su 1.504: solo 12 - quelli con una popolazione superiore ai 15mila residenti - sono a rischio ballottaggio, 17 invece non raggiungono neppure i mille elettori. Circa 400mila cittadini saranno chiamati a rinnovare i sindaci e i consiglieri comunali. Nell’Alta Lombardia la provincia di Brescia è quella con più Comuni al voto, 17: Agnosine, Barghe, Berzo Inferiore, Borno, Castelcovati, Malonno, Manerbio, Milzano, Offlaga, Ospitaletto, Ponte di Legno, San Zeno Naviglio, Soiano del Lago, Toscolano Maderno e a Trenzano. A Berzo Demo, centro della Vallecamonica, i cittadini saranno chiamati a scegliere dopo il commissariamento. Undici i Comuni al voto nelle province di Bergamo e Como.

Nella Bergamasca urne aperte ad Aviatico, Capriate San Gervasio, Casnigo, Foresto Sparso (in anticipo per la morte del sindaco), Mapello, Oltre il Colle, Paladina, Pianico (il più piccolo della Lombardia con un centinaio di elettori), Piazzolo, Serina e a Villa d’Ogna. Nel Comasco seggi allestiti a Bulgarograsso, Carlazzo, Centro Valle Intelvi, Cernobbio, Dosso del Liro, Laglio, Lurago d’Erba, Montemezzo, Mozzate e San Siro. Si vota anche a Brunate dopo il commissariamento. A Lecco con la commissariata Ballabio, vanno al voto Calolziocorte, Oliveto, Valvarrone e Robbiate. ciasciuna. In Valtellina, oltre al capoluogo, urne aperte a Cosio Valtellino, Teglio, Chiesa in Valmalenco, Albosaggia, Bema e Gerola Alta: questi ultimi sono il secondo e il terzo centro più piccolo della Lombardia al voto.