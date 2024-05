La magia della ceramica nell’ex chiesa

L’arte della ceramica è storica nel territorio di Lodi e continua ad essere viva e tramandata attraverso i lavori di grandi artiste che si potranno ammirare, da sabato 25 maggio al 9 giugno, presso l’ex Chiesa dell’Angelo, via Tito Fanfulla 22. Si tratta dell’esposizione intitolata "La Ceramica e la sua Magia", mostra temporanea di opere di Caterina Benzoni e Loredana De Lorenzi, artiste lodigiane apprezzate in Italia e all’estero, che hanno avuto due percorsi di ricerca diversi basati su lavori costanti, studio di materiali ed amore per la tradizione.

Benzoni nei suoi lavori riprende i motivi ornamentali della vecchia Lodi del ‘700, facendone interpretazioni nuove ed inedite; è stata premiata all’EXPO di Milano nel 2015 nell’ambito dell’esposizione “Il cielo d’Italia“, riservato alle 32 città della ceramica italiane, è anche autrice di pannelli in ceramica per il comune di Lodi.

De Lorenzi incide terrecotte smaltate, formando raffigurazioni che rimandano alla natura ed ai sapori del passato; le è stato conferito il premio nazionale di scultura Cesare Pavese ed il premio Braceschi alla biennale d’arte moderna internazionale di Piacenza; è autrice di lavori per il comune di Milano e Lodi come il pannello Dalle Cascine alle Fabbriche a Baggio.

L’inaugurazione dell’esposizione è prevista sabato 25 maggio, alle 16.30, sarà presente Marina Arensi che farà una presentazione; la mostra sarà visitabile gratuitamente il giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00, il sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

