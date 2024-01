La Giornata della memoria . Medaglie agli ex deportati

BRESCIA

Tantissimi appuntamenti per non far spegnere la fiamma della memoria. Anche quest’anno è ricco il programma promosso da La Casa della memoria con enti, istituzioni e associazioni per la Giornata della Memoria 2024, dedicata alla vittime della Shoah. Giornata clou sarà il 27 gennaio, quando alle 9, all’auditorium San Barnaba, saranno consegnate le medaglie d’onore agli ex internati nei campi nazisti. In piazza Cremona, alle 12,20, ci sarà il tradizionale omaggio al monumento del deportato, mentre alle 15, davanti alla primaria “Calini“ si terrà il flashmob della memoria per la pace.

Alle 15,30, Emanuele Fiano (foto) presenterà invece il suo libro “Sempre con me. Lezioni sulla Shoah”, nella sede di Cisl Brescia, mentre alle 17,15 ci sarà la fiaccolata in Borgo Trento.

In programma anche una visita guidata alla ricerca delle tracce della presenza ebraica a Brescia dall’epoca romana al 1945 (www.oltreiltondino.it). A chiudere la giornata, l’incontro alle 20.30 a S.ta Maria in Silva con la rappresentazione “Noi testimoni. 1924-1974-2024. Una lunga linea nera”. Gli appuntamenti proseguiranno anche dopo il 27, con l’obiettivo, come spiegato dal presidente di Casa della memoria, Manlio Milani, di "offrire un quadro d’insieme e, partendo dal passato, dare un interpretazione del presente".