La Galleria Magenta si “colora” del famoso rosso

La nuova stagione espositiva di Galleria Magenta prende forma con l’inaugurazione di una mostra dedicata al colore rosso Magenta, che proprio nel 2023 ha visto la sua elezione a “colore dell’anno” con l’appellativo “Viva Magenta” da parte di Pantone Color Institute. L’idea nasce per dare inizio a un ciclo di eventi d’arte e cultura che negli anni a venire, in tardo periodo primaverile, saranno proposti in ricordo del fondatore della galleria, secondo una formula sempre nuova e diversa. La mostra resterà aperta fino al 29 giugno, da martedì a sabato 9.30-12.30 / 15.30-19.00.