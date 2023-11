La food blogger e il costruttore chiudono il Premio Chiara 2023

Con novembre si concludono gli appuntamenti del Premio Chiara 2023 - Festival del Racconto. Si parte con il cibo, argomento al centro dell’incontro di questa sera alle 21 a Villa Recalcati. La blogger varesina Francesca Giovannini presenta “Cucina on the road“ dialogando con Marco Giovannelli, in collaborazione con il Festival Glocal. Venerdì 10 novembre alle 18 al Castello di Masnago sarà invece inaugurata la mostra “Costruttore del Novecento“ dedicata ad Antonio Bassanini.

Obiettivo, celebrare la figura del costruttore, spesso poco considerata rispetto alle personalità di architetti e designer ma che, come nel caso appunto di Antonio Bassanini (1899-1997), ha avuto un ruolo centrale nel plasmare il volto di diverse città e luoghi in Italia tra le due guerre e nella ricostruzione postbellica fino agli anni Settanta.

Un’occasione per Varese per riscoprire un proprio concittadino illustre, che qui soggiornò lungamente in una villa di Sant’Ambrogio. La mostra sarà aperta fino al 4 febbraio. Bassanini sarà al centro anche dell’appuntamento di sabato 18 novembre, quando sempre al Castello (alle 10) sarà presentato un volume che ripercorre la sua carriera; mentre il 30 novembre nella sede di Ance Varese alle 18 sarà inaugurata un’altra mostra collegata a quella di Masnago, dedicata all’Archivio Bassanini. Nel mezzo il 12 novembre alle 17 a Villa Recalcati ci sarà la presentazione di “Io ti perdono Alex“.

L.C.