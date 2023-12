La Filarmonica dei Navigli in concerto

Grande concerto di Natale a Varenna. È in programma dopodomani sera, venerdì 29 dicembre alle 21, nella chiesa parrocchiale di San Giorgio. Si esibiscono i musicisti della Filarmonica dei Navigli di Milano, fondata nel 2015, diretti dal maestro Maurizio Tambara che propongo un repertorio dedicato interamente alla tradizione natalizia. L’ingresso è gratuito e libero: Highland Cathedral, Tu scendi dalle stelle, Berlin, White Christmas, Auld lang syne, Adeste Fideles, Adam Carol of the Bells, Cohen Holy Night, Hallelujah, Amazing Grace, Stille nacht, Christmas Festival e Feliz Navidad.