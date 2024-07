La “febbre“ del giovedì sera. Record di presenze in piazza grazie agli spettacoli gratuiti

I giovedì sera a Sondrio? Un successone! Animazione, svago e divertimento hanno acceso l’estate in città. In piazza Garibaldi, dove è stato allestito il palco sul quale si susseguono le esibizioni, e nelle vie della città l’afflusso è da record. Escono volentieri di casa i sondriesi, soprattutto ora che l’estate è scoppiata e le temperature si sono alzate, che passeggiano, assistono agli spettacoli e affollano bar e ristoranti, imitati da molti valtellinesi e da turisti che soggiornano nelle località montane adiacenti il capoluogo di provincia.

"Siamo molto soddisfatti, soprattutto per il gradimento che la gente manifesta per le nostre proposte - sottolinea il vicesindaco e assessore alle attività produttive e agli Eventi, Francesca Canovi -: in città si respira una bella atmosfera e a beneficiarne sono i bar, i ristoranti e i negozi che rimangono aperti. Anno dopo anno, la collaborazione con l’Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Sondrio è cresciuta e si è affinata: gli operatori hanno saputo cogliere le opportunità che come amministrazione comunale abbiamo offerto e si sono impegnati integrando il nostro programma con loro iniziative, con il risultato di attrarre sempre più gente anche da fuori". Si proseguirà questo giovedì con canti, musiche e danze del Mediterraneo con Simone Campa e la Paranza del Geco. Successivamente toccherà all’Orchestra Antonio Vivaldi, con ’I meravigliosi classici di Walt Disney’, a Music & Friends, con ’La notte degli Oscar’, alla musica irlandese dei Birkin Tree e a ’Serate di Nomadelfia’, spettacolo di danze moderne e folkloristiche. F.D.E.