La “Donizetti Revolution“. Partono i festeggiamenti

Un’occasione unica per riscoprire il compositore bergamasco Gaetano Donizetti, inventore del romanticismo musicale italiano, e la sua terra. È in calendario venerdì 3 maggio, alle 20, al Teatro Donizetti, la conferenza-spettacolo “Donizetti Revolution“, di e con Francesco Micheli, direttore artistico del Donizetti Opera, alla scoperta del programma del Festival che quest’anno festeggia il decennale.

Un appuntamento ideato e realizzato in collaborazione, per la drammaturgia, con Alberto Mattioli. Molti gli ospiti della serata (biglietti 10 euro), tra cui i soprani Sabrina Gàrdez e Marianna Mappa, il baritono Simone Piazzola, David Blank, Riccardo Frizza (direttore musicale del festival) e Paolo Fabbri (direttore scientifico). Al pianoforte Hana Lee. Il pubblico potrà ascoltare alcuni brani dalle opere in calendario dal 14 novembre all’1 dicembre - dalla rarissima Zoraida di Granata a due più celebri capolavori come Don Pasquale e Roberto Devereux, e la nuova LU Ope Rave - e scoprire i temi che hanno guidato molte scelte: dalla celebrazione per il decimo anno di festival, al tema della maturità e dell’amore anche in età adulta, all’attualità con il dolore per la guerra e la speranza per la ricostruzione e un futuro migliore.

Grazie al Qr code sul programma di sala, il pubblico sarà chiamato a non spegnere i telefonini durante lo spettacolo e anzi a interagire. Micheli coinvolgerà i presenti con domande a cui si potrà rispondere direttamente dallo smartphone e determinare le fasi della narrazione. Info: www.teatrodonizetti.it.

Michele Andreucci