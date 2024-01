La corona della contrada verrà esposta

Dopo l’opera di attento restauro, la preziosa corona della contrada San Bernardino rientra in maniero, dove verrà esposta definitivamente. Per celebrare il rientro, nella mattina di sabato 27 gennaio 2024, alle 11, è stata indetta una conferenza stampa. Saranno presenti in qualità di ospiti la professoressa Lucia Miazzo, curatrice del restauro e il professor Alessio Francesco Palmieri Marinoni. A seguire aperitivo. La corna è un progetto, questa volta del 1974, del Capitano Pier Galimberti. Essa prende riferimento dalla corona ferrea di Monza donata dalla regina Teodolinda nel IX secolo e conservata nel Museo del Tesoro nel Duomo.