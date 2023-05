La città del Bitto premia i suoi migliori sportivi

Simone Sandrini e Fulvio Rossi sono i due “sportivi morbegnesi dell’anno 2023“. Nella sala consiliare del comune di Morbegno, l’amministrazione ha voluto rendere omaggio a due concittadini che si sono distinti nel campo dello sport.

Il premio è andato a Simone Sandrini, 18 anni a luglio, campione di canottaggio. Veste i colori della società Canottieri Retica con sede a Verceia. Morbegno vanta dunque anche un campione in uno sport che, tradizionalmente, non è nella storia della nostra città. Simone gareggia da 5 anni. Dopo un 2021 ricco di successi a livello nazionale, ha saputo ripetersi nel 2022, a iniziare dal bronzo al meeting nazionale di Piediluco nella specialità del 4 senza. Tanti i risultati ottenuti in questo sport olimpico, fra questi il primo posto nel singolo nella finale B del campionato italiano di società. "Ci piace pensare che il nostro premio possa essere da ulteriore stimolo per fare ancora meglio in uno sport sicuramente non facile come il canottaggio". Il premio “una vita per lo sport“ è stato assegnato a Fulvio Rossi, nato 1957 pensionato delle Poste Italiane. Dei suoi, ormai 66 anni, almeno 50 li ha trascorsi con la pallavolo nel cuore. "Da circa 10 anni, con le sue competenze e le sue doti umane ha trasformato un gruppo di amici, amatori del Volley in una squadra strutturata per competere in tornei ufficiali". F.D’E.