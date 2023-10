La Chiesa al servizio dei poveri . Il ricordo di monsignor Portaluppi

TREVIGLIO (Bergamo)

Treviglio celebra un grande protagonista della sua storia dedicandogli una mostra – proposta dal Circolo culturale Portaluppi e dagli Istituti Educativi fino al 2 novembre, con visite guidate – che in venti pannelli racconta vita e opere di monsignor Ambrogio Portaluppi, già teologo e parroco di Treviglio e vicario generale della diocesi di Milano, nel centenario della morte.

Fra il 1890 e il 1922 Portaluppi (Boffalora 1863 - Milano 1923) fu promotore e ideatore di numerose opere sociali al servizio della comunità bisognosa: molte delle sue lungimiranti iniziative furono “copiate” in altre città della Lombardia, sviluppando nella concretezza la storica enciclica “Rerum Novarum“, della quale fu l’interprete più fecondo in un clima politico-sociale poco attento ai bisogni. Costituì con 12 contadini (1893) la Cassa Rurale e Artigiana (oggi Bcc Treviglio, fra le principali in Italia), diede il via all’Unione Rurale (a favore del mondo contadino in povertà) e alla Unione Operaia, varò l’Affittanza collettiva attraverso la Società dei Probi Contadini di Castel Cerreto (tuttora oggetto di attenzione nazionale come esempio di organizzazione sociale), avviò la Società Edificatrice Case Operaie, fondò il settimanale “Il Popolo Cattolico” (tuttora in edicola), si impegnò in attività culturali. Il presidente della Cassa Rurale Giovanni Grazioli ha annunciato una giornata commemorativa di Portaluppi il 2 dicembre. A.P.