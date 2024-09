La cerimonia laica per Renato Cipriani: "Era uno dei migliori"

Mese e il mondo del sindacato piangono Renato Cipriani. Nella giornata di sabato è infatti venuto a mancare a 84 anni un uomo di grande impegno sociale e di grande spessore intellettuale. Maestro di professione, impegnato e fautore di una didattica innovativa nella scuola elementare ha rappresentato uno dei pilastri di riferimento del partito comunista italiano valchiavennasco e valtellinese. "Molto attivo nel sociale, presidente della Società democratica operaia di Chiavenna dal 2002 al 2005. "Parallelamente a questo, ha sempre avuto a cuore la militanza attiva nella Cgil – dicono gli amici dal sindacato -. Da pensionato il rapporto con la Cgil si è intensificato nell’ambito dello Spi, l’organizzazione dei pensionati. Per spirito di servizio ha poi accettato, nel 2002, di diventare segretario generale dello Spi. Ci ha lasciato con il suo libro "Antifascismo e Resistenza in Valchiavenna" uno spaccato dell’importante storia della Resistenza nei luoghi dove ha vissuto. La Cgil lista le proprie bandiere a lutto, ringrazia e onora uno dei suoi uomini migliori e conserverà per sempre il suo ricordo e il suo insegnamento. La Cgil tutta si stringe ai famigliari e saluterà il caro Renato nella cerimonia laica di oggi alle 15 a Mese". F.D’E.