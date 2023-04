La cantante Greta Ray vola in vetta

Una sorpresa sicuramente gradita quella che ha trovato nell’uovo di Pasqua la cantante canturina Greta Ray, finita al primo posto della classica radio europea MEI con il suo ultimo brano "Haters" che ha ottenuto oltre 1,2 milioni di stream su Spotify. Un grande traguardo per la giovane artista con oltre 1.500.000 followers su Instagram la quale, con il brano in questione, ha voluto lanciare messaggi importanti ai suoi fan. Il brano è stato scritto interamente da Greta in collaborazione con Fausto Cogliati, prodotto da Greys Productions e distribuito dall’etichetta americana Estabrook Road Records. Il 22 aprile la cantante comasca inaugurerà il "Live Tour 2023".