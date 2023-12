La caccia al dono è col Gabinat

Venerdì 5 gennaio torna il “Gabinat sondalin”: una tradizione che si ripete nella “Notte dei doni“; per regalare a tutti i bambini un pizzico di allegria e una nota di magia. Il programma della giornata prevede diversi momenti con tante attività per i bambini e le famiglie. Si inizia alle 14:15, presso il piazzale Scuola primaria, con “Aspettando il Gabinat“: ritrovo e consegna della calza, musica con Dj Castelli e spettacolo “Zariska e Salis Juggle Duo”. Alle 15:00, al rintocco delle campane, inizia la “Caccia al Gabinat”, una divertente caccia al dono; per il paese, in 3 tappe.