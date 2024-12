La buona sanità in Valtellina . La Cardiologia dell’Asst: oltre 60 mila prestazioni all’anno

Una équipe medica di alto profilo "rinforzata" da specializzandi e giovani cardiologi del Niguarda e numerose apparecchiature all’avanguardia sono gli elementi di forza dell’Unità operativa complessa di Cardiologia dell’Asst Valtellina e Alto Lario diretta dal dottor Giuseppe Seresini. I numeri parlano, da soli, di un’eccellenza indiscutibile della sanità provinciale: oltre sessantamila prestazioni all’anno, seimila visite nei presidi di Sondrio, Sondalo, Morbegno e Chiavenna e 1.200 ricoveri nel reparto ubicato al primo piano del padiglione nord dell’ospedale di Sondrio che conta 26 posti letto. La Cardiologia garantisce il servizio 24 ore su 24 per il trattamento dell’infarto miocardico e di altre patologie acute che necessitano di trattamento invasivo. "Nei casi di eventi cardiovascolari gravi, come può essere l’attacco di cuore, è importante poter contare su un servizio di alto livello qualitativo sul territorio, servizio che la nostra Cardiologia è in grado di garantire - afferma il direttore generale Monica Fumagalli -. Il trattamento tempestivo e fondamentale nel caso di patologie tempo dipendenti. Mi complimento con il dottor Seresini e con i suoi collaboratori per i risultati raggiunti e per l’impegno profuso quotidianamente nella cura dei pazienti". La Cardiologia offre inoltre ambulatori dedicati. "Pure in una fase di progressiva riduzione del personale - sottolinea il dottor Seresini - in questi anni la Cardiologia ha notevolmente aumentato il numero delle prestazioni rispetto al passato. Ed è l’obiettivo che ci poniamo ogni giorno: portare ai massimi livelli qualitativi l’offerta agli utenti". Sara Baldini