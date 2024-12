La brutale aggressione di venerdì. Bar chiuso nove giorni dalla Polizia

"Cartellino rosso" con sospensione della licenza per nove giorni a partire da venerdì scorso per il Bar Tranvai Bistrot di via Cortivacci a Morbegno. Il provvedimento di chiusura è stato adottato dal questore della provincia di Sondrio Sabato Riccio, su proposta dei carabinieri di Morbegno guidati dal luogotenente Antonio Sottile intervenuti più volte nel locale per schiamazzi e aggressioni di cui si sono resi protagonisti avventori con precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona, in materia di stupefacenti ed armi e, in taluni casi, anche destinatari di misure di prevenzione. C’è di più: nella tarda serata di sabato scorso si è verificata una brutale aggressione di un giovane extracomunitario da parte di due connazionali ubriachi. S.B.