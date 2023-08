La biglietteria torna “a casa“ sul lungolago

Un altro tassello va a posto sul lungolago dove ha riaperto la biglietteria della Navigazione, ritornata anzi ricostruita più o meno nello stesso posto in cui sorgeva lo storico ufficio abbattuto il 18 maggio del 2017 per consentire la prosecuzione del cantiere delle paratie. Un ritorno alla normalità anche per i turisti che sono sempre costretti a fare le code per salire su battelli aliscafi, ma perlomeno possono attendere all’ombra della tettoia costruita di fronte ai tre sportelli già operativi, in attesa dell’apertura di un quarto che potrebbe entrare in funzione prima della conclusione della stagione turistica.

Di sicuro la soluzione estetica individuata è migliore rispetto alla prefabbricato allestito proprio di fronte a piazza Cavour che negli ultimi anni ha accolto i turisti provenienti da tutto il mondo. Non proprio il miglior biglietto da visita per chi ha scelto di trascorrere le proprie vacanze se non sul lago più bello del mondo di sicuro sul più famoso e probabilmente il più social. Nonostante ciò i turisti non sono non solo mancati, ma negli ultimi anni hanno scelto di scoprire il lago con le crociere in battello, decretando il successo del servizio che lo scorso anno ha registrato oltre 5 milioni di passeggeri. Risultati ottenuti anche grazie alla vendita di titoli di viaggio online che però sono stati contenuti per non raggiungere, specie in alcuni periodi dell’anno, l’overbooking dovuto proprio alla presenza di turisti stranieri che prenotano anche molti mesi prima per potersi assicurare la loro gita sul lago. Insomma, nonostante la tecnologia la biglietteria servirà sempre e la nuova sede, oltre che più gradevole a livello estetico, permetterà al personale di lavorare con spazi adeguati e sarà fornita anche di una sala di attesa interna, perfettamente climatizzata, per consentire l’accesso durante i mesi invernali ai pendolari e ai turisti che sceglieranno di visitare il Lario in bassa stagione.

Roberto Canali