La Befana solidale arriva in moto

Ad Abbiategrasso (Milano) la Befana arriva in moto. Il tradizionale raduno motociclistico si dà di nuovo appuntamento in piazza Vittorio Veneto. Caricata in moto l’arzilla strega, alle nove del mattino i centauri attraverseranno la città attraverso un percorso prestabilito. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza alla Società di San Vincenzo De Paoli, Federazione nazionale italiana, che si occupa di persone e famiglie in condizioni di disagio. Sempre il 6 si svolgerà “In cammino con la stella“: a organizzarlo gli “Amici del Palio“, la banda La Filarmonica e la cascina Mondo in sella. L’evento inizierà alle 16 con il raduno in Piazza San Pietro.