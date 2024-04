Kosmos ha inaugurato l’aula Spallanzani con Laura Formenti

Kosmos, il museo di Storia naturale dell’Università di Pavia, ha scelto la mostra "Handimals. Le mani dipinte" di Guido Daniele per presentare al pubblico i nuovi spazi ristrutturati di palazzo Botta: l’aula Spallanzani e gli ambienti attigui che diventeranno sedi di iniziative aperte alla cittadinanza. L’inaugurazione è avvenuta ieri alla presenza dell’attrice Laura Formenti che ha animato il pomeriggio con la sua contagiosa ironia. Handimals (che rimarrà aperta fino al 29 settembre, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18 ed è visitabile con il biglietto del museo) celebra la bellezza della natura e, contemporaneamente, ci invita a riflettere sulla sua fragilità: ogni creazione dell’artista, che richiede ore di talentuoso e paziente lavoro, viene poi fotografata e distrutta.

L’immagine fotografica, dunque, rimane l’unica testimonianza dell’opera, come allusione alla vulnerabilità della vita e delle specie animali ritratte. In mostra 42 opere dell’artista che ha dedicato oltre vent’anni della sua carriera alla pittura delle mani per ricreare sembianze animali con estremo realismo e vivacità cromatica; aquile ed elefanti, cavalli e panda, farfalle e cani, tutti riprodotti magistralmente con pennelli e colori su mani di ogni tipo. Le opere di Guido Daniele, prima di arrivare a Kosmos, sono state esposte in tutto il mondo. Durante il pomeriggio a palazzo Botta il pubblico ha pure assistito a un live painting in diretta sulla mano di Laura Formenti, attrice e stand up comedian, pavese di nascita. E’ stata lei l’ospite d’onore in aula Spallanzani e, dopo essersi prestata a trasformare polso e dita in uno sfavillante fenicottero, ha intrattenuto i presenti con un spettacolo comico imperniato sui temi dell’ecologia e della natura, con riferimenti pungenti al nostro territorio.

Manuela Marziani