Nuova tragedia sulle montagne svizzere, alpinista italiano muore travolto da una valanga sul Piz Palü

Pontresina (Svizzera), 20 maggio 2024 – Domenica un escursionista italiano di 38 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga. L’incidente è avvenuto sul Piz Palü.

Un gruppo di quattro sci escursionisti provenienti dall’Italia, domenica, erano partiti dalla Diavolezza ed erano saliti sul Piz Palü. Raggiunta la cima i quattro si sono separati. Due escursionisti sono scesi percorrendo la via percorsa per salire. L’altro gruppo è sceso dal fianco nord. Verso mezzogiorno dal versante settentrionale si è staccata una valanga che ha travolto il 38enne e lo ha ucciso. La massa nevosa lo ha trascinato a valle per diverse centinaia di metri. Il compagno che era con lui è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino Svizzero, la Rega, l’elicottero della Heli-Bernina AG e la polizia cantonale dei Grigioni. Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando la Procura pubblica e la polizia alpina grigionese.

Il dramma arriva si è verificato nella stessa giornata della doppia tragedia sul Pigne d’Arolla, dove sono morti, travolti da una valanga, i due scialpinisti lecchesi Valentino Alquà, 49 anni, e Massimo Ratti, Maxi per tutti, che di anni ne aveva 36.