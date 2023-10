“Io capitano“ al Nuovo Aquilone. Tra il pubblico c’è anche il regista

Il regista del film da Oscar “Io capitano“ in sala a Lecco, direttamente in platea. Matteo Garrone (nella foto), vincitore di diversi Nastri d’Argento, David di Donatello ed European Film Awards, domani sarà al cinema Nuovo Aquilone per la proiezione del film premiato con il Leone d’Argento al Festival di Venezia e in lizza per gli Oscar 2024.

Gli spettatori potranno dialogare con lui durante le due proiezioni straordinarie, alle 17 e alle 21, già tutte sold out. Il film narra di un’odissea contemporanea ed estremamente attuale: Sydou e Moussa lasciano Dakar per raggiungere l’Europa attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare.

La storia non è solo una fiaba ma si ispira anche alle vicende reali di alcuni migranti, tra cui quella del 15enne della Guinea Fofana Amara che una decina di anni fa, sebbene non sapesse nuotare, aveva portato in salvo 250 persone su un’imbarcazione partita dalla Libia e, una volta in Italia, era stato arrestato e condannato come scafista. In sala il parroco Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo della Cei e ideatore del Lecco Film Fest che ha voluto invitare rappresentanti, cooperanti e operatori impegnati nell’accoglienza ai migranti a Lecco.