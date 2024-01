Invito a teatro per aiutare i bimbi africani

Una commedia che vuole dare la possibilità di una comunicazione diversa, in contrasto con l’ordine rigido della realtà, un ordine razionale, che non ha possibilità di integrazione laddove serve la sensibilità e l’accoglienza. Venerdì 26 gennaio, alle 21, il gruppo teatrale Gianni Rodari e l’associazione culturale Il brutto anatroccolo presentano "Salotto", regia di Nadia Fusetti, al teatro San Luigi di Canegrate. Lo spettacolo è a offerta libera, e l’incasso verrà devoluto a Bambini di Manina del Madagascar, associazione Onlus fondata da Manina Consiglio che opera a Nosy Be ed è attiva in tutto il Madagascar. Infoline: Marina 333.7624556.