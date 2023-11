Sondrio, interrotte le ricerche di Mario Conti: l’alpinista è disperso da giorni

Sondrio, 22 novembre 2013 - Dopo oltre una settimana di ricerche purtroppo infruttuose nonostante i notevoli sforzi da parte di oltre un centinaio di soccorritori tutti i giorni in campo, è stato deciso poco fa, nella serata di oggi mercoledì 22 novembre, di sospendere le ricerche di Mario Conti, 79 anni, l'affermato alpinista dei Ragni di Lecco, disperso da martedì pomeriggio della scorsa settimana dopo essere uscito dall'abitazione di Mossini, frazione di Sondrio dove risiede da un ventennio, per una camminata sulle alture all'imbocco della Valmalenco. Le ricerche di "Mariolino" come è chiamato dai tanti amici e colleghi scalatori - sempre coordinate dalla Prefettura di Sondrio - sono da domani "sospese salvo eventuali nuovi sviluppi da indurre alla riapertura".

Il gruppo di ricerca dovrà rimodulare le eventuali forze in campo e le future strategie da intraprendere, per cercare di trovare nuovi spunti che possano giustificare la riprese delle ampie perlustrazioni del territorio che, ad oggi, non hanno dato esito alcuno a uno sforzo immane di risorse umane in campo. Oltre alle forze del territorio c'è stato pure il supporto della XIX Lariana del Soccorso Alpino, della squadra di forra regionale e l'impiego di unità cinofile e personale specializzato nell'utilizzo di droni. Per non dire di personale del Comune di Sondrio e di numerosi amici e conoscenti dell'uomo scomparso.

"Il mio timore è che si possa trovare ferito in modo serio in un dirupo, impossibilitato a muoversi. Altrimenti lui che ha 4 zampe sarebbe riuscito da solo a mettersi in salvo", ha dichiarato la moglie dell'alpinista Serena Fait sempre più preoccupata con il passare dei giorni.