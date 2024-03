Insulta gli agenti della Provinciale. Automobilista finisce in arresto

Quando ha incrociato la pattuglia della Polizia provinciale, immotivatamente ha abbassato il finestrino dell’auto e ha insultato gli agenti, senza che fosse accaduto nulla. Luca Molteni, 57 anni di Laglio, è stato quindi sottoposto a un controllo con richiesta di documenti, che lo ha spinto a insultarli ulteriormente e alzare in pochi attimi il livello di nervosismo, fino a farsi arrestare. È avvenuto lunedì verso le 13 sulla provinciale tra Cernobbio e Moltrasio, all’altezza di via Santa Marta a Carate Urio, dove le due auto si sono incrociate. La discussione, si è trasformata velocemente in una colluttazione, e nel suo arresto per resistenza a pubblico ufficiale, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Como. In auto, gli agenti hanno trovato una bottiglia vuota, il cui consumo, si presume possa aver alterato la sua condotta. Ieri è stato processato per direttissimo: il suo avvocato ha ottenenuto un rinvio del processo. Ha l’obbligo di firma. Pa.Pi.