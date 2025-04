“Insieme per la Popolare“ sta con i vertici

“Insieme per la Popolare“ appoggerà i candidati in scadenza di mandato nel segno della continuità e col desiderio che la Bps possa proseguire da sola. Da “single“, senza il matrimonio con la Bper. L’associazione Insieme per la Popolare, che raggruppa quasi 4.500 piccoli soci della Popolare di Sondrio, ha convocato l’assemblea per la giornata del 23 aprile alle 17, presso la Camera di Commercio di Sondrio. In base a quanto previsto dall’ordine del giorno, l’assemblea vedrà la relazione del presidente sulle attività sociali, l’approvazione del bilancio 2024 e la previsione per l’esercizio 2025, oltre al rinnovo degli organi sociali. Ma a tenere banco sarà la questione relativa al tentativo di scalata di Bper oltre all’indicazione di voto in vista dell’assemblea della banca valtellinese del 30 aprile.

A questo proposito l’associazione ufficializzerà il proprio sostegno alla lista "Numero 2" che vede candidati gli attuali componenti in scadenza di mandato: Francesco Venosta, Nicola Cordone, Federico Falk, Mariella Piantoni ed Elena Vasco. L’indicazione è chiara, lnsieme per la Popolare sposa in pieno la linea degli attuali vertici della Bps e quindi appoggia in toto i suoi candidati. "Oltre ad essere nomi di elevato profilo - dice l’associazione dei piccoli azionisti della Bps - questa lista offre garanzie di continuità e di esecuzione, in ottica stand-alone, del piano industriale recentemente presentato dal CdA uscente. Inoltre, presenta continuità di visione con il ruolo storico della banca e con la tradizionale vicinanza alle esigenze del territorio, da sempre concretizzata con un’offerta di credito a piccole, medie e grandi imprese, basata su un patto di reciproca fiducia". Il Consiglio dei ministri resterà fuori dall’offerta pubblica di scambio promossa da Bper, niente Golden Power.

Fulvio D’Eri