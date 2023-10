“Insieme contro il cancro“ in basilica. Canta il Coro del Teatro alla Scala

La Basilica di San Vittore ospita giovedì 19 alle 21 un concerto benefico a favore della prevenzione. Ad esibirsi saranno gli artisti del Coro del Teatro alla Scala di Milano, con un repertorio che spazia da Mozart fino a Donizetti, Verdi, Puccini e Mascagni. L’evento rientra nel progetto “Insieme contro il Cancro“, promosso dall’associazione Varese per l’Oncologia Odv, in occasione della Giornata internazionale contro il cancro, con il supporto di una rete di enti e associazioni del territorio, tra cui Andos, Caos e Lilt. L’intero incasso della serata, con il biglietto d’ingresso al costo di 10 euro, sarà destinato alla realizzazione di azioni per la prevenzione, come ad esempio delle sessioni informative per gli studenti all’Università dell’Insubria di Varese. L’obiettivo è di porre l’attenzione sulla prevenzione anche tra i giovani, visto l’aumento dei casi di tumori giovanili.