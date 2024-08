Incontro genitori-sindaco. Sul tavolo i lavori dell’asilo. Riaprirà l’anno prossimo

La materna di via Prati Grassi riaprirà solo nel 2025. I lavori di ristrutturazione della struttura morbegnese, infatti, non saranno terminati prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, il prossimo 5 settembre per le scuole per l’infanzia, e quindi i genitori dovranno continuare a mandare i loro bimbi all’asilo Girasole ancora per qualche mese. Questo è emerso da un incontro, voluto dalla nuova amministrazione morbegnese a guida Patrizio Del Nero, dopo che qualche genitore aveva chiesto lumi sulla questione e dopo che sul web sono apparsi post che denunciavano la situazione (con lavori ovviamente appaltati dalla scorsa amministrazione), con una foto dell’asilo demolito e con una domanda su tutte: riaprirà per l’inizio del nuovo anno? La risposta è no, come ci conferma il primo cittadino.

"Purtroppo tra una cosa e l’altra la scuola materna in via Prati Grassi non sarà pronta per l’inizio dell’anno scolastico – dice Del Nero -. Lo abbiamo comunicato ai genitori, dopo un incontro che abbiamo avuto mercoledì in Comune al quale hanno partecipato 35 persone. I ritardi dei lavori sono ingiustificati e sono, a mio parere, dovuti anche al tipo di appalto scelto dalla precedente amministrazione. L’impresa che sta eseguendo i lavori ci ha comunicato di non essere in grado di garantire la fine dei lavori per il 5 settembre e quindi dobbiamo prenderne atto. Realisticamente non ci sono le condizioni per prevedere la riapertura della struttura prima della fine del 2024 (i lavori potrebbero terminare ad ottobre ma poi ci vogliono anche i collaudi, ndr). Quindi, su indicazioni anche dei genitori presenti, abbiamo l’opzione di far rientrare i bambini in via Prati Grassi nella primavera del 2025. Intanto i bambini continueranno a frequentare, come l’anno scorso, l’asilo Girasole. Stiamo anche valutando di poter chiedere una penale alla ditta che consegnerà la struttura in ritardo". F.D’E.