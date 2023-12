Incontri di mondi lontani. Le esplorazioni dei fratelli Castiglioni

La mostra “Incontri di mondi lontani“ è stata inaugurata ieri a Villa Mirabello come da programma. Le ultime due sale non saranno visitabili per qualche giorno per un intoppo tecnico: a Milano è stato rubato il camion su cui una ditta fornitrice trasportava i materiali per l’allestimento. Ma ci sarà tempo per tutti per visitare l’esposizione, che sarà esposta fino al giugno del 2025. Nelle sale del museo civico viene ripercorsa la storia delle esplorazioni dall’Ottocento fino ai giorni nostri, con un focus sui fratelli varesini Angelo e Alfredo Castiglioni.