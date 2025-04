Incisioni rupestri e Villa Visconti. Riapre il sito archeologico

Aperti al pubblico il parco delle incisioni rupestri e la Villa Visconti Venosta a Grosio. Il parco delle incisioni rupestri è un sito archeologico di estrema importanza che “ospita“ la famosissima Rupe Magna con oltre 5.000 figure realizzate tra il neolitico e l’età del ferro. Oltre alle incisioni, ospita anche i resti di due castelli medievali: il Castello di San Faustino e il Castello Visconteo. Per le visite è consigliata la prenotazione (info@parcoincisionigrosio.it).

La Villa Visconti Venosta, di stile rinascimentale e circondata da un parco aperto al pubblico, permette ai visitatori di vivere un vero tuffo nel passato, immergendosi nell’atmosfera antica che si respira nelle sue numerose stanze e immedesimandosi nelle vite delle persone che negli anni hanno preso parte alla storia della Villa. La Villa è aperta dal 4 aprile al 2 novembre il venerdì, sabato, domenica e festivi. (Info: info@villaviscontivenosta.it).

"Sia il parco delle incisioni rupestri sia la villa Visconti Venosta rappresentano un’eccellenza per l’offerta turistica culturale del nostro territorio - afferma Marcella Pini presidente del Consorzio Turistico Media Valtellina, soggetto che gli gestisce entrambi con proprio personale -. Per noi è grande motivo d’orgoglio poter accogliere ogni anno sempre più turisti in questi due importanti beni storici".