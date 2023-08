Sondrio, incidente fra auto e tir all’imbocco della tangenziale: un morto

Montagna in Valtellina (Sondrio), 10 agosto 2023 - La dinamica è ancora in corso di accertamento da parte delle pattuglie di carabinieri e Polstrada, in quanto l'incidente stradale è avvenuto da poco, oggi pomeriggio, giovedì 10 agosto, in territorio comunale di Montagna in Valtellina.

Ma il bilancio, seppure ancora provvisorio, è pesante: una persona che viaggiava su un'auto che si è scontrata con un Tir all'imbocco della tangenziale di Sondrio ha perso la vita, altre che erano sulla stessa auto sono rimaste ferite, un paio sembra dalle prime notizie in forma grave.

Sul posto stanno ancora operando i mezzi dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio dopo l'intervento di diverse ambulanze. Il traffico, nella zona, è paralizzato e deviato in città. Non si conoscono ancora, al momento, le generalità della vittima.