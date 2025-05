Incidente all’imbocco della galleria di Mondadizza: grave una donna

11 maggio 2025 – Brutto incidente stradale questa mattina all’ingresso della galleria di Mondadizza, lungo la Strada Statale 38. Coinvolti un’autovettura e un furgoncino che viaggiavano in direzioni opposte: la prima in direzione Bormio, il secondo verso Tirano.

L’impatto è stato semi frontale. Ad avere la peggio è stata la conducente dell’auto, una donna che viaggiava da sola verso Bormio. Le sue condizioni sono apparse da subito serie: i Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarla dalle lamiere del veicolo completamente accartocciato.

Dopo le prime cure sul posto da parte del personale sanitario del 118, è stata elitrasportata in ospedale per accertamenti e cure urgenti. Meno gravi le condizioni del conducente del furgoncino, che ha riportato solo lievi ferite. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Il traffico ha subito rallentamenti per tutta la durata delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.