Incidente sul lavoro a Morbegno, operaio colpito dalla pianta che sta tagliando

Elisoccorso

Morbegno (Sondrio), 20 marzo 2023 – Un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto stamattina, intorno alle 10.23 sulla per Albaredo SP8, a Morbegno in Valtellina. L’operaio è stato colpito alla testa dalla pianta che stava potando e che gli ha causato un forte trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Area unica per l’emergenza urgenza (Areu) con due ambulanze ed elisoccorso. L’uomo è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo , dov’è ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.

Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco, carabinieri e ispettori dell’ATS per verificare l’esatta dinamica e il rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.