Incidente frontale con un furgone, grave una donna di 63 anni

Grave incidente ieri mattina sulla Statale 38, dove un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente, all’imbocco della galleria Mondadizza. Ad avere la peggio l’automobilista, una donna di 63 anni che viaggiava verso Bormio: nel violentissimo scontro è rimasta bloccata nelle lamiere della propria utilitaria ed è stata liberata solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco e poi trasportata in gravi condizioni con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Soccorso anche il 52enne alla guida del furgone, che al momento dell’incidente viaggiava verso Tirano, trasportato per accertamenti all’ospedale di Sondalo. Pesanti i disagi per la circolazione con la provinciale rimasta chiusa fino alle 12.30 per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi da parte dei carabinieri della compagnia di Tirano, che dovranno ricostruire la dinamica dello scontro, oltre alle operazioni di pulizia e messa in sicurezza. La provinciale è stata interrotta per un tratto di tre chilometri all’altezza di Sondalo e il traffico deviato, dal personale Anas, su strade secondarie.