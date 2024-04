Incidente a Bormio, quattro ragazze si ribaltano in macchina: portate d’urgenza in ospedale

Quattro ragazze dai 23 ai 24 anni sono rimaste ferite dopo che l’auto su cui viaggiavano si è ribaltata nel centro di Bormio, in alta Valtellina. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di martedì pomeriggio in via Milano, nei pressi di una curva. Tutte le giovani sono state portata in pronto soccorso in codice giallo. Nessuna è in pericolo di vita.

Non si sa molto al momento, della dinamica dello schianto, tranne che la macchina su cui viaggiavano è finita fuori strada finendo sotto sopra. Sul posto, coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza, sono arrivate due ambulanze. Allertati anche i vigili del fuoco di Sondrio e i carabinieri della stazione di Tirano.