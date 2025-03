Inciampa e cade dalle scale del cortile. Forse un malore: muore a 78 anni

Più che un malore, è probabile sia inciampato l’uomo di 78 anni, R. G., che ieri pomeriggio ha perso la vita cadendo dalle scale del cortile interno della sua abitazione di via Bertacchi a Sondalo. I parenti hanno chiamato i soccorsi, giunti in codice rosso dall’ospedale Morelli, ma l’anziano era già privo di vita in seguito alle ferite riportate al volto e al capo. Codice rosso poche ore più tardi anche per un 88enne caduto lungo la provinciale 15, ma per fortuna non è in pericolo di vita.