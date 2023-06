Inaugurato Parco Sensoriale Inclusivo a Valle, Colorina, Benessere Psico-Fisico per Bambini e Diversamente Abili

È stato aperto ieri al pubblico il parco sensoriale inclusivo di Valle, a Colorina. All’inaugurazione i bambini del Centro estivo di Colorina, gli ospiti diversamente abili delle RA Casa S.Lorenzo di Ardenno, i ragazzi di SpaH di Albosaggia e il gruppo della Gioia di Talamona accompagnati dalla coop Gards e Passi e Crinali con 3 asinelli (utilizzati per migliorare il rapporto uomo–animale–natura nelle terapie con persone con difficoltà), il parroco Bruno Moneta e gli Alpini di Colorina. L’area era già adibita a parco giochi, ma vista l’età delle attrezzature l’Amministrazione Comunale ha voluto riqualificarla con la realizzazione di un percorso sensoriale con annessa area sportiva per creare un luogo inclusivo destinato al benessere psico-fisico delle persone. L’intervento, 30mila euro, è stato finanziato al 90% da Regione e la restante parte con fondi comunali.

Il sindaco Doriano Codega ha sottolineato come "il parchetto sia a disposizione di bambini e diversamente abili che possono fare un’esperienza diversa con le mani o con i piedi mettendo alla prova il senso del tatto ed anche un luogo di relax e dialogo per genitori ed adulti". Il percorso sensoriale è suddiviso in 6 spazi con materiali naturali diversi, quali legno, acciotolato e simili con consistenze e temperature differenti (ruvido, soffice, caldo, freddo, ecc.). Il percorso, da percorrere a piedi nudi, consente anche alle persone con disabilità sensoriale o cognitiva di interagire con la natura attraverso il contatto con diversi materiali, temperature e profumi. "Anche i bambini - spiega Codega - attraverso questo percorso, possono avvicinarsi alla natura ed esplorare i diversi elementi scoprendo forme, colori e consistenza. L’intervento si completa con una piccola area sportiva dotata di pavimentazione antitrauma per l’allenamento a corpo libero e panchine e tavolino per un momento conviviale". Mi.Pu.