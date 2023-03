Inaugurato in città “All’antico Vinaio“ Largo al brand di fama internazionale

Bergamo ieri ha accolto un brand italiano di fama internazionale che darà ancora più lustro alla Capitale della Cultura 2023. “All’antico Vinaio“, il locale dell’imprenditore Tommaso Mazzanti che ha reso celebre nel mondo la schiacciata fiorentina, è stato inaugurato in via Tiraboschi 73 grazie alla joint venture paritetica siglata a dicembre 2022 tra Antonio Percassi e il brand toscano.

Lo store si sviluppa su 150 metri quadri e offre sia il format take away sia la possibilità di gustare le pietanze in uno dei 30 posti

a sedere: dalla Tricolore alla Claudiana fino alla Quarantena

con un pizzico di simpatia oltre che di gusto. Nel segno di “Bada come la fuma“ lo slogan che accompagna la realizzazione

dei panini da parte del proprietario sui social, dove vanta milioni

di follower e il titolo di locale più recensito al mondo, “All’antico Vinaio“ ha conquistato tutto il Paese: in Italia conta quattordici

sedi e ha aperto anche negli States, dove ne ha altre tre.