"In tante nazioni gli scalatori di punta si formano così"

"È una bella responsabilità per me e sono contento che mi abbiamo scelto per portare avanti questa esperienza - spiega Matteo Della Bordella che è stato anche presidente dei Ragni di Lecco ed è Accademico del Cai -. C’è molto lavoro da fare, ma è una bella opportunità per creare un gruppo affiatato per la Patagonia. È un progetto che viene portato avanti in tante nazioni, in Francia, Germania, Inghilterra, Slovenia e Svizzera. Finalmente ci siamo arrivati anche in Italia". Finanziato dal Club alpino italiano e gestito da Matteo Della Bordella il progetto “Cai Eagle Team“ prevede, tra aprile 2023 e dicembre 2024, sei settimane di attività in varie zone delle Alpi (dalla Grigna alle Dolomiti, dal Monte Bianco alla Valle Orco, fino ad arrivare all’Oberland bernese), incentrate sull’arrampicata (su roccia, su ghiaccio e misto, in fessura), sull’alpinismo e sull’eventuale apertura di una via. "Ce la stiamo mettendo tutta e le cose stanno andando bene. Per gli alpinisti che verranno selezionati è una grande opportunità".