In pista tante promesse. Circuito Schena al via

Sci alpino, fondo e sci alpinismo, tutte le maggiori stazioni sciistiche coinvolte e nuovi format per oltre 600 giovani atleti, da baby, cuccioli, ragazzi e allievi, impegnati in 17 giornate di gara. Questo è il circuito Schena Generali presentato nei giorni scorsi a Sondrio. Nata negli anni 70’ la kermesse ha visto al via, ogni anno, centinaia di piccole e piccoli sciatrici e sciatori pronti a sfidarsi sulle piste delle località turistiche provinciali per provare a strappare il pass per i regionali e, perché no, per spiccare il volo verso grandi traguardi. Sono sportivamente nati qui tutti i miti dello sci valtellinese, da Deborah Compagnoni a Giorgio Rocca, da Roberto Nani a Irene Curtoni, per citarne alcuni, fino ai giorni nostri dove in Coppa del Mondo abbiamo una splendida Elena Curtoni, una delle più forti velociste in circolazione.

"La grande partecipazione dei ragazzi è la soddisfazione più grande - ha detto Sergio Schena -: il nostro obiettivo è essere vicini al territorio e garantire il benessere delle persone, partendo dai collaboratori della nostra agenzia per arrivare a bambini e ragazzi che partecipano al Circuito Schena Generali. Lo sport è salute fisica e mentale, aiuta a crescere bene e le discipline della neve sono quelle che meglio rappresentano la valle: è un piacere vedere tanti giovani sugli sci". Quattro gli appuntamenti dello sci alpinismo, a Caspoggio, Tartano, Albosaggia e Lanzada, con vista sui Campionati del mondo giovanili che si svolgeranno a Bormio ad aprile. Quattro le gare di sci nordico, tra cui quella che aprirà il Circuito domenica 10 dicembre, a Livigno. E poi tanto sci alpino con i tradizionali slalom speciale, gigante e super gigante ai quali si aggiungono i nuovi format che esordiscono quest’anno: il "gran gigante" e "piedi veloci". Livigno terrà a battesimo sia la prima gara di fondo, il 10, che la prima prova di sci alpino, un gigante riservato alle categorie allievi e ragazzi, il 17. Dopo le festività natalizie si riprenderà il 7 gennaio con uno slalom a Bormio e con una gara sprint di skialp a Caspoggio. Il gran gigante esordirà il 14 gennaio a Livigno mentre la gara piedi veloci si disputerà a Madesimo il 2 febbraio. Il Circuito terminerà il 17 marzo, a Lanzada, con lo sci alpinismo. Fulvio D’Eri