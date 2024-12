In pista a Bormio. Tina e Milo mascotte ufficiali

Bormio (Sondrio)Le Olimpiadi Invernali 2026 sono sempre più vicine alla Lombardia e alla Valtellina. Oggi sportivi e turisti potranno incontrarne le mascotte ufficiali sulle piste di Bormio. La giornata dedicata ai due Ermellini olimpici comincerà alle 12 quando Tina e Milo, rigorosamente con gli sci ai piedi, attenderanno gli ospiti a Bormio 2000. Alle 16 i due personaggi scenderanno poi in paese per la Christmas Dance in piazza Kuerc, dedicata ai più piccoli, con la partecipazione anche di Babbo Natale. Merenda alle 17.30 e grande festa in piazza Fontana, cui parteciperanno tanti atleti valtellinese. "In questa occasione – spiegano gli organizzatori – verrà presentato il Team di atleti della località. Sarà un momento speciale per scambiarsi gli auguri di Natale, con una merenda e un aperitivo in compagnia dei ragazzi sportivi dell’Alta Valtellina".

Sarà solo la prima di tante iniziative in programma nella stazione turistica che per la Vigilia sarà animata dai mercatini di Natale. Bormio si prepara a ospitare un nuovo capitolo di adrenalina e spettacolo con la Fis Ski World Cup 2024. Due giorni di pura emozione: il 28 dicembre con la Discesa libera maschile e il 29 con il SuperG maschile. Occasione perfetta per un’esperienza unica, immersi nell’atmosfera vibrante del Circo Bianco. Si comincerà il giorno prima: il 27, quando sarà aperto il Villaggio Coppa del Mondo con stand, punti ristoro e intrattenimento. Sarà possibile incontrare i campioni dello sci di tutti i tempi come Deborah Compagnoni.

Mi.Pra.