"In Grigna! Festival 2023": un omaggio a Mary Varale, "la Signora di Milano" e alle altre grandi alpiniste

Una grande donna, una grande alpinista. Il ricordo di Mary Varale, la “Signora di Milano“, torna fra le guglie e i torrioni della Grignetta, dove scaló in cordata con i pionieri degli anni ‘30 del secolo scorso. È dedicata alla straordinaria alpinista (nelle foto) che fra il 1924 e il 1935 ha scalato 217 cime, in cordata o in solitaria, quasi tutte in prima femminile, la due giorni di spettacoli in alta quota nell’ambito del festival “In Grigna! Festival 2023“ in programma domani e sabato fra i rifugi Rosalba e Porta.

L’edizione 2023 è dedicata alle donne che hanno vissuto e amato la Grigna, con un focus proprio su Mary Varale, che arrampicava con i più forti: Emilio Comici, Riccardo Cassin, il Boga, Alvise Andrich. Attraverso un lavoro di ricerca sul campo e negli archivi, in collaborazione con il Comune e la Biblioteca di Belluno dov’è conservato il Fondo Varale, il festival darà vita per la prima volta al Rifugio Porta a uno spettacolo teatrale inedito sulla sua figura e su quella delle altre grandi alpiniste del tempo.

Grazie alla coproduzione del Cai Centrale, debutterà in forma di reading-concerto “La signora dello spigolo giallo"“, prima restituzione mai stata scritta su Maria Rosaria Gennaro, per tutti Mary Varale appunto. A Mary Varale è dedicata anche la mostra fotografica allestita al rifugio Carlo Porta, visitabile per due settimane. Il programma comprende inoltre una performance di contemplazione e ascolto. Tutti gli eventi sono gratuiti, è gradita la prenotazione a [email protected]

Il programma: domani alle 18 al rifugio Porta l’inaugurazione della mostra e la conferenza di apertura del festival con aperitivo; sabato alle 11.30 al Rosalba “Sonica“, performance site-specific con la regia di Edoardo Mozzanega, suono di Attila Faravelli e azioni di Silvia Dezulian, mentre alle 16 al Porta andrà in scena “La Signora dello spigolo giallo“.

Daniele De Salvo