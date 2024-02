In biblioteca si “aprono”. Quaderni Erbesi

Sabato 24 febbraio alle 16.00, nella sala mostre della biblioteca comunale Giuseppe Pontiggia di Erba, in via Joriati 6, verrà presentato al pubblico l’ultimo volume della rivista Quaderni Erbesi, edizione 2023. Saranno presenti gli autori, che illustreranno al pubblico gli articoli e le ricerche della pubblicazione del Comune di Erba, giunta al suo sedicesimo anno. Come sempre, gli articoli sono vari e spaziano tra più argomenti, frutto di studio e di approfondimenti legati soprattutto alla storia del territorio. Successivamente, il volume sarà disponibile presso la biblioteca, o in vendita. Ingresso libero, info museoerba@comune.erba.co.it