In biblioteca l’alberello in legno o panno

“Tra gli alberi“ è il titolo del laboratorio natalizio per bambini e famiglie, durante il quale verrà realizzato un alberello in legno o in panno, che si terrà sabato 9 dicembre alle 15.30, alla Biblioteca di Barzanò in via Pirovano 5. La creazione degli alberelli sarà accompagnata da una lettura con Kamishibai, “Piccolo Mugo“. L’evento, organizzato da La Grande Casa, è con partecipazione libera e iscrizione obbligatoria inviando una mail a biblioteca@comune.barzano.lc.it. I bambini, di ogni età, dovranno essere accompagnati da un adulto che aiuterà nella realizzazione dell’albero, utilizzando il materiale messo a disposizione dagli organizzatori.